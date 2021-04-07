Маршрутчик назвал школьницу «проституткой» и выгнал ее

В подмосковном Жуковском водитель маршрутки отказался везти 15-летнюю школьницу, которая была единственной пассажиркой в салоне, так как она «выглядит как проститутка». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным издания, инцидент произошел около 14.30 мск 5 апреля. О нем в соцсетях рассказала мама девочки.

«Моя дочь села в маршрутку 12 на станции Отдых. Она заплатила за проезд, сидела в пустой маршрутке около 10 минут, после чего водитель сказал, что он одну ее не повезет. Девочка спросила у водителя: «Почему?». На что он ей ответил, что она похожа на проститутку», - заявила женщина.

Она подчеркнула, что ее дочь была одета в джинсы и куртку.

«Деньги водитель вернул. В итоге ребенок шел пешком», - отметила мама девочки.

Пост вызвал широкий резонанс, на него отреагировала местная администрация. Специалисты службы протокола заявили, что личность водителя устанавливается и, если подтвердится рассказ мамы девочки, то он будет уволен, сообщает газета.

В свою очередь прокуратура Московской области организовала проверку по поводу произошедшего, пообещав принять меры «при наличии оснований.