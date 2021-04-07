В Подмосковье возбудили дело после смерти женщины в салоне красоты

В Коломне возбуждено уголовное дело после смерти 51-летней женщины при оказании косметологической услуги по лифтингу лица, сообщили в главке СК по Московской области.
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«Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 51-летней женщине при оказании косметологической услуги (ч.1 ст. 109 УК РФ)», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, 4 марта женщина обратилась в салон красоты в Луховицах для лифтинга лица. Во время процедуры ей ввели в околоушную область препарат анестетического свойства, который вызвал у неё приступ эпилепсии, и она скончалась несмотря на оказанную первую помощь.
Согласно заключению эксперта, женщины скончалась в результате отравления анестетическим препаратом.