В Подмосковье возбудили дело после смерти женщины в салоне красоты

По данным следствия, 4 марта женщина обратилась в салон красоты в Луховицах для лифтинга лица. Во время процедуры ей ввели в околоушную область препарат анестетического свойства, который вызвал у неё приступ эпилепсии, и она скончалась несмотря на оказанную первую помощь.