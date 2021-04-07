Инкассатор застрелил 23-летнего коллегу во время инструктажа

«Рамблер» писал, что ранее в Кургане за причинение смерти по неосторожности были осуждены грузчики. Двое местных жителей решили не выносить деревянную дверь, а выкинуть ее в окно с пятого этажа. Они крикнули находившимся внизу людям, чтобы те отошли, но не убедились, что они действительно это сделали, и вытолкнули дверь. Она упала на стоявшего внизу коллегу мужчин. Он скончался.