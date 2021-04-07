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Инкассатор застрелил 23-летнего коллегу во время инструктажа

Алиса Селезнёва
1 час назад
Работник логистической компании в Нижнем Новгороде застрелил своего коллегу во время инструктажа. Об этом сообщило СУ СК России по региону.
По словам старшего помощника руководителя следственного управления Юлии Скляровой, инцидент произошел сегодня утром на улице Минеева.
«В ходе инструктажа работников логистической компании, занимающейся перевозками грузов, один из сотрудников произвел выстрел из огнестрельного оружия в коллегу», - заявила она.
Уголовное дело расследуется по статье «Убийство», устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели, отметила представитель ведомства.
По данным «Комсомольской правды», погиб 23-летний охранник компании Brinks, которая занимается инкассацией и перевозками. В ходе инструктажа сотрудники компании имитировали нападение на инкассаторов для отработки совместных действий. Один из охранников направил пистолет на коллегу и нажал на курок. Молодой человек скончался до приезда врачей, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее в Кургане за причинение смерти по неосторожности были осуждены грузчики. Двое местных жителей решили не выносить деревянную дверь, а выкинуть ее в окно с пятого этажа. Они крикнули находившимся внизу людям, чтобы те отошли, но не убедились, что они действительно это сделали, и вытолкнули дверь. Она упала на стоявшего внизу коллегу мужчин. Он скончался.
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