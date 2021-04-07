В Санкт-Петербурге ударили ножом иностранца

У ресторана на Заячьем острове в Санкт-Петербурге
получил ножом в живот молодой человек, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает
РЕН ТВ.
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
По данным издания, инцидент произошел 6 апреля у ресторана «Корюшка». У 22-летнего пострадавшего диагностировали колото-резаную рану живота. Позднее сотрудники правоохранительных органов
задержали подозреваемого в нападении земляка пострадавшего.
Был задержан 21-летний гражданин Узбекистана, не имеющий регистрации на территории Санкт-Петербурга и официальной работы. В отношении него составлен протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию», уточнила «Фонтанка».
При этом потерпевший отказался рассказывать сотрудникам правоохранительных органов, кто и почему напал на него, ссылаясь на плохое знание русского языка, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее двое жителей Москвы заказали доставку пиццы и напитков, встретили прибывшего курьера на улице, отказались платить и попытались отнять товары. Курьер оказал им сопротивление. Тогда один из нападавших достал нож и пригрозил им доставщику, однако тот продолжал сопротивляться. В итоге курьер отнял пиццу назад, но лишился пакета с напитками. Подозреваемые в нападении были задержаны.