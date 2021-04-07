В Санкт-Петербурге ударили ножом иностранца

У ресторана на Заячьем острове в Санкт-Петербурге получил ножом в живот молодой человек, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным издания, инцидент произошел 6 апреля у ресторана «Корюшка». У 22-летнего пострадавшего диагностировали колото-резаную рану живота. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении земляка пострадавшего.

Был задержан 21-летний гражданин Узбекистана, не имеющий регистрации на территории Санкт-Петербурга и официальной работы. В отношении него составлен протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию», уточнила «Фонтанка».

При этом потерпевший отказался рассказывать сотрудникам правоохранительных органов, кто и почему напал на него, ссылаясь на плохое знание русского языка, отмечает издание.