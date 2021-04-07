Как следует из постановления суда, в период времени с 14:00 по 16:00 он принял участие в массовом мероприятии - съемках видеоролика с очным участием, хотя ранее суд ограничил его участие в массовых мероприятиях. "Факт совершения указанного правонарушения <...> подтверждается также видеозаписью на DVD-диске, приложенном к материалам данного административного дела. На основании изложенного мировой судья принимает указанную видеозапись в качестве доказательства, подтверждающего вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ", - говорится в постановлении суда.