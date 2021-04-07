Напомним, обе несовершеннолетние девушки были похищены Моховым 30 сентября 2000 года. Житель города Скопин удерживал их в бункере на протяжении трех с половиной лет и насиловал своих узниц. Елена Самохина в плену родила от маньяка двух сыновей, которых он подбросил в город.