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Опубликовано видео с интервью второй жертвы «скопинского маньяка»

Алевтина Жаркова
1 час назад
Старшая пленница Виктора Мохова, более известного как «скопинский маньяк», впервые за долгие годы дала интервью. Елена Самохина рассказала о том, как она и Екатерина Мартынова оказались в бункере. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «360» со ссылкой на YouTube-канал «Общественное мнение».
«Она спала и была в невменяемом состоянии. Я не могла ее одеть. Пока я ее одевала, все двери закрылись, а их было там три, и все,» – вспомнила те ужасные события Самохина.
Напомним, обе несовершеннолетние девушки были похищены Моховым 30 сентября 2000 года. Житель города Скопин удерживал их в бункере на протяжении трех с половиной лет и насиловал своих узниц. Елена Самохина в плену родила от маньяка двух сыновей, которых он подбросил в город.
Виктор Мохов отсидел в колонии 17 лет, в марте этого года он вышел на свободу и уже успел дать интервью журналистке Ксении Собчак. В нем он сообщил, что до сих пор испытывает чувства к одной из своих жертв.
Происшествия,Криминал,Видео,Виктор Мохов,Елена Самохина,Екатерина Мартынова,Ксения Собчак,
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