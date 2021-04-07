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Киллер Саша Солдат захотел выйти на свободу

Lenta.ru
2 часа назад
Участник Ореховской ОПГ Александр Пустовалов (прозвище Саша Солдат), осужденный на 24 года колонии строгого режима, подал ходатайство на перевод в колонию-поселение. В минувшем январе он также попросил досрочно освободить его от отбывания наказания. Об этом среду, 7 апреля, сообщает RT.
Киллер Саша Солдат захотел выйти на свободу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Wikipedia
Представители ФСИН и следственных органов поддержали эту меру, но прокуратура не позволила преступнику выйти на свободу.
Пустовалов обвиняется в умышленных убийствах, совершенных из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц.
По версии следствия, в период с 1995 по 1996-й по указанию руководителей ореховской банды он участвовал в убийствах шести участников различных преступных группировок. Уточняется, что Пустовалов выйдет из заключения в 2023 году, когда закончится его срок.
Ореховская группировка сформировалась в конце 1980-х в Москве. На ее счету по меньшей мере 50 убийств. Разгром ОПГ начался в 1998 году, когда был застрелен следователь Юрий Керезя, занимавшийся делом в отношении бандитов. Вскоре после этого были задержаны и осуждены на длительные сроки большинство организаторов и рядовых членов группировки. Ее лидеры Сергей Буторин (Ося) и Дмитрий Белкин (Белок) скрывались за границей, однако в итоге были задержаны и выданы России, где их приговорили к пожизненному заключению.
Происшествия,Саша Солдат,Дмитрий Белкин,Александр Пустовалов,ФСИН,Генпрокуратура РФ,
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