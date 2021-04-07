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Жестоко избивший девушку экс-игрок «Енисея» попал на видео

Алевтина Жаркова
42 минуты назад
Баскетболист Дариус Моррис жестоко избил свою девушку. Экс-игрок российского клуба «Енисей» и «Лос-Анджелес Лейкерс» напал на нее после того, как та не отдала спортсмену свой телефон.
Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. Фото и видео пострадавшая от рук Морриса разместила в своем аккаунте в Instagram. За кадром слышны женские крики и мужской разгневанный голос.
Напомним, в прошлом году Моррис подвергся аресту после избиения женщины. Однако позже потерпевшая изменила свои показания, заявив, что выдумала эту историю.
Происшествия,Криминал,Видео,Дариус Моррис,
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