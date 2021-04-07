Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. Фото и видео пострадавшая от рук Морриса разместила в своем аккаунте в Instagram. За кадром слышны женские крики и мужской разгневанный голос.

Напомним, в прошлом году Моррис подвергся аресту после избиения женщины. Однако позже потерпевшая изменила свои показания, заявив, что выдумала эту историю.