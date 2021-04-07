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Последствия аварии с участием такси на МКАД сняли на видео

Александр Кузьмин
54 минуты назад
В Москве на МКАД столкнулись машина такси и легковой автомобиль Hyundai. Видео публикует канал «360».
На кадрах с места аварии можно увидеть пострадавший левый бок такси. У машины вывернуло колесо.
По сообщению экстренной службы пострадали четыре человека. Травмы получили пассажиры такси. Пострадавших осматривают врачи скорой помощи. Из-за ДТП были перекрыты две полосы движения.
Происшествия,Видео,Москва,
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