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В ЛНР на мине подорвались двое подростков

News.ruиещё 4
1 час назад
Подросток погиб в результате подрыва на мине в самопровозглашённой Луганской народной республике. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
В ЛНР двое подростков подорвались на мине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, инцидент произошёл на окраине Славяносербска. Двое подростков получили ранения из-за подрыва на неизвестном устройстве. Один юноша 2004 года рождения получил сильные травмы и умер, передаёт «Интерфакс».
Осадчий добавил, что, вероятнее всего, сдетонировало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, которое было установлено во время боевых действий.
Ранее, как писал NEWS.ru, в ДНР сообщили об атаке дрона, в результате чего погиб ребёнок 2016 года рождения и была ранена местная жительница 1954 года рождения. Летательный аппарат, как заявили в Народной милиции, был снаряжён самодельным взрывным устройством, которое было сброшено на мирных жителей.
Происшествия,Яков Осадчий,Интерфакс,
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