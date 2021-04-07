В ЛНР двое подростков подорвались на мине

По его словам, инцидент произошёл на окраине Славяносербска. Двое подростков получили ранения из-за подрыва на неизвестном устройстве. Один юноша 2004 года рождения получил сильные травмы и умер, передаёт «Интерфакс».

Осадчий добавил, что, вероятнее всего, сдетонировало неразорвавшееся минно-взрывное устройство, которое было установлено во время боевых действий.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ДНР сообщили об атаке дрона, в результате чего погиб ребёнок 2016 года рождения и была ранена местная жительница 1954 года рождения. Летательный аппарат, как заявили в Народной милиции, был снаряжён самодельным взрывным устройством, которое было сброшено на мирных жителей.