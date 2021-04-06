Задержанных на "голой вечеринке" в Дубае депортируют

Ранее сообщалось, что полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Полиция Эмиратов после инцидента завела уголовное дело на участниц перфоманса. Нарушительницам грозит тюремный срок или штраф в размере пяти тысяч дирхамов (больше 100 тысяч рублей).