Братья Магомедовы отказались признать вину в хищении

Совладельцы группы «Сумма» Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы не признали вину, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Абсолютно неквалифицированный выхолощенный документ. На самом деле деньги должны нашим компаниям. По одному проекту должны 800 млн рублей, — заявил Зиявудин Магомедов.

Группа предприятий «Сумма» существует с 2000 года и платила крупные налоги в бюджет государства, добавил он.

Владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в марте 2018 года по обвинению в организации преступного сообщества (ч. 1, ч. 3 ст. 210 УК), мошенничестве и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, ч. 4 ст. 160 УК).

Следствие считает, что в период с 2010 по 2016 год Магомедовы похитили бюджетные средства на 11 млрд рублей. Материальной базой для преступного сообщества, по версии следствия, стали аффилированные с братьями Магомедовыми юридические лица — они входили в состав холдинга «Сумма».