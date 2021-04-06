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Мужчина погиб в бассейне московского фитнес-клуба

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
В бассейне одного из московских фитнес-центров скончался пожилой мужчина. По данному факту следователи уже осуществляют проверку, передает пресс-служба столичного главка СК России.
Мужчина погиб в бассейне московского фитнес-клуба
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По информации ведомства, в понедельник, 5 апреля, мужчина 1941 года рождения помощь почувствовал себя плохо, после чего начал тонуть в бассейне фитнес-центра на улице Каланчевской в Москве.
В СК сообщили, что сотрудники центра пытались оказать ему помощь, однако он умер до приезда скорой медицинской помощи.
«Предварительно, смерть мужчины наступила в результате острой сердечной недостаточности», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что для установления точной причины смерти мужчины была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
На прошлой неделе сообщалось об аналогичном случае. В частном фитнес-клубе на севере Москвы скончалась женщина.
Происшествия,СКР,
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