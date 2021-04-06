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Убившие и расчленившие российских пенсионеров риелторы пойдут под суд

Lenta.ru
2 часа назад
В Волгоградской области под суд пойдет группа риелторов, убивших и расчленивших пенсионеров. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Волгоградской области.
Расчленившие пенсионеров риелторы пойдут под суд
Фото: Андрей Стенин / «Коммерсантъ»Андрей Стенин / «Коммерсантъ»
По версии следствия, группа из четырех человек орудовала в регионе с октября 2019 года. Злоумышленники убили двух одиноких пенсионеров, расчленили их тела и захоронили останки в лесу. После этого риелторы похитили из дома жертв ценности, документы на квартиру и банковские карты. Со счета одного из убитых преступники похитили более 1,7 миллиона рублей.
В отношении россиян возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «з» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, из корыстных побуждений»), части 4 статьи 159.3 («Мошенничество с использованием платежных карт, в особо крупном размере»), части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), части 2 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.
Дело направлено в суд.
Происшествия,Волгоградская Область,
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