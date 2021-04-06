Расчленившие пенсионеров риелторы пойдут под суд

По версии следствия, группа из четырех человек орудовала в регионе с октября 2019 года. Злоумышленники убили двух одиноких пенсионеров, расчленили их тела и захоронили останки в лесу. После этого риелторы похитили из дома жертв ценности, документы на квартиру и банковские карты. Со счета одного из убитых преступники похитили более 1,7 миллиона рублей.