В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Готовившая еду на Вечном огне женщина задержана

RT на русскомиещё 8
1 час назад
Женщина, которая готовила еду на Вечном огне в центре подмосковного города Пушкино, задержана, заведено уголовное дело.
Задержана готовившая еду на Вечном огне женщина
Фото: ТАССТАСС
«Сотрудниками полиции задержана женщина, которая у мемориала «Скорбящая мать», расположенного в центре города Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.
Отмечается, что задержанная — жительница города Красноармейска 1956 года рождения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения умерших.
Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском женщины, которая готовила еду на Вечном огне в Подмосковье.
Происшествия,Татьяна Петрова,МВД,Пушкино,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители