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Неизвестная пожарила яичницу на Вечном огне в Пушкино

News.ruиещё 5
1 час назад
В подмосковном Пушкино произошёл очередной инцидент с Вечным огнём. Полиция разыскивает женщину, которая решила использовать мемориал в кулинарных целях и приготовила на нём яичницу.
Женщина пожарила яичницу на Вечном огне в Пушкино
Фото:  Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru
В Интернете появилось видео, очевидно, снятое из окна одного из близлежащих домов. Как сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, полиция начала проверку по факту инцидента.
По видео, размещённому в сети Интернет, где женщина у мемориала «Скорбящая мать», расположенного в центре города Пушкино, занимается приготовлением пищи на Вечном огне, проводится проверка, — приводит слова Петровой ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске местный житель похитил деньги из чаши Вечного огня. Момент кражи попал на видео, которое было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». В ролике видно, как мужчина в камуфляжной куртке и в маске собирает монеты, которые бросали в чашу посетители монумента.
Происшествия,Татьяна Петрова,МВД,ИТАР-ТАСС,Пушкино,
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