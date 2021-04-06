Женщина пожарила яичницу на Вечном огне в Пушкино

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске местный житель похитил деньги из чаши Вечного огня. Момент кражи попал на видео, которое было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». В ролике видно, как мужчина в камуфляжной куртке и в маске собирает монеты, которые бросали в чашу посетители монумента.