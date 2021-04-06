Нефролог признался в убийстве жены по неосторожности

В результате опроса новых свидетелей, с использованием старых показаний, установлено, что в указанный обвиняемым день потерпевшая не выходила из дома. Обвинение убийстве было предъявлено ее 60-летнему супругу Александру Земченкову, суд арестовал его до 27 апреля. Адвокаты обжаловали арест.