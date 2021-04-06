В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились
видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы
. Изначально сообщалось, что среди девушек были гражданки России, Украины, Молдовы и Белоруссии. Однако позже стало известно
, что россиянок среди задержанных нет. После суда девушкам грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф за нарушение законов ОАЭ о приличии.