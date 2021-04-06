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Снимавший голых девушек в Дубае россиянин сбежал из ОАЭ

Lenta.ru
14 минут назад
Петербургский фотограф Александр Тен, которого полиция ОАЭ считает фотографом нашумевшей фотосессии с голыми девушками на балконе отеля в Дубае, сбежал в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник.
Отмечается, что местные власти установили, что ранее задержанный россиянин Алексей Концов является организатором съемки, он остается под стражей. Сам Тен отрицает свое знакомство с Концовым и настаивает, что не имеет никакого отношения к скандальной фотосессии.
Ранее утверждалось, что задержанный IT-предприниматель Алексей Концов не имеет никакого отношения к съемкам фотосессии с голыми девушками в отеле, а лишь снимал происходящее из соседнего здания.
В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы. Изначально сообщалось, что среди девушек были гражданки России, Украины, Молдовы и Белоруссии. Однако позже стало известно, что россиянок среди задержанных нет. После суда девушкам грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф за нарушение законов ОАЭ о приличии.
Происшествия,Видео,Александр Тен,МВД,Россия,Объединенные Арабские Эмираты,Дубай,
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