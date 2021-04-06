В Канске обрушилась стена дома

В ЕДДС по Канскому району сообщили, что ведется эвакуация жильцов. По данным краевого МЧС, в доме 32 квартиры, идет сверка жильцов.

В краевой прокуратуре добавили, что в ходе проверки будет проведено обследование технического состояния дома, дана оценка действиям ответственных должностных лиц, установлены причины и условия произошедшего. Вопросы обеспечения социальных и жилищных прав граждан, проживавших в указанном многоквартирном доме, поставлены на особый контроль прокурора края. По данным ведомства, прокуратура ранее направила в суд иск о сносе этого здания. Иск еще находится рассмотрении.