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В Канске обрушилась стена двухэтажного дома

ТАСС
36 минут назад
Обрушение стены двухэтажного дома произошло в Канске в Красноярском крае, пострадавших нет. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В Канске обрушилась стена дома
Фото: Прокуратура Красноярского краяПрокуратура Красноярского края
"В Канске [произошло] обрушение части здания по улице Красноярской, д. 11. Пострадавших пока нет", - сообщили в прокуратуре, добавив, что организована проверка по факту обрушения.
Обрушилась стена угловой квартиры и одного санузла.
В ЕДДС по Канскому району сообщили, что ведется эвакуация жильцов. По данным краевого МЧС, в доме 32 квартиры, идет сверка жильцов.
В краевой прокуратуре добавили, что в ходе проверки будет проведено обследование технического состояния дома, дана оценка действиям ответственных должностных лиц, установлены причины и условия произошедшего. Вопросы обеспечения социальных и жилищных прав граждан, проживавших в указанном многоквартирном доме, поставлены на особый контроль прокурора края. По данным ведомства, прокуратура ранее направила в суд иск о сносе этого здания. Иск еще находится рассмотрении.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,Красноярский Край,Канск,
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