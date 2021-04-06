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Паром с пассажирами унесло по Волге

Lenta.ruиещё 4
23 минуты назад
Паром с пассажирами унесло по Волге в Астраханской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.
Паром с пассажирами унесло по Волге
Фото: ГУ МЧС России по Астраханской областиГУ МЧС России по Астраханской области
В сообщении сказано, что из-за сильного ветра произошел обрыв троса, паром отнесло ниже по течению на пять километров. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, ожидается прибытие буксира. Работы затруднены из-за сильного ветра.
В ведомстве также сообщили, что пострадавших нет.
Ранее 30 марта рыболовный траулер «Скорпион» перевернулся на судостроительном заводе «Пелла» под Санкт-Петербургом. По словам очевидцев, на судне в момент ЧП было очень много людей. Люди спасались, цепляясь за перила перевернувшегося на бок судна и ждали помощи.
Происшествия,Судостроительный завод "Пелла",Астраханская Область,
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