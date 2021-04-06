Школьница ударила одноклассника ножом

В Пензе
школьница ударила ножом одноклассника. Об этом сообщает
телеграм-канал «Лайф Шот».
В 2020 году 16-летняя Софья Ш. была изнасилована. По ее словам, некоторые одноклассники, узнав об этом, стали подшучивать над ней и оскорблять. Один из них называл ее проституткой. Она ударила его за это ножом, который начала всегда носить с собой после нападения.
По словам потерпевшего и еще пяти его и Софьи одноклассников, девушка ударила его ножом, после того как он сделал ей замечание — попросил не размахивать холодным оружием.
Молодой человек был госпитализирован. В отношении Софьи было возбуждено уголовное дело. В настоящее время она находится в психиатрической клинике, потому выразила намерение покончить жизнь самоубийством.
В марте, как сообщал «Рамблер», прохожий обнаружил на пустыре в деревне Брехово Солнечногорского городского округа Московской области труп 16-летнего студента с множественными ножевыми ранениями. Следственный комитет
возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».