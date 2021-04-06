В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Школьница ударила одноклассника ножом

Артём Кульша
1 час назад
В Пензе школьница ударила ножом одноклассника. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».
Школьница ударила одноклассника ножом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 2020 году 16-летняя Софья Ш. была изнасилована. По ее словам, некоторые одноклассники, узнав об этом, стали подшучивать над ней и оскорблять. Один из них называл ее проституткой. Она ударила его за это ножом, который начала всегда носить с собой после нападения.
По словам потерпевшего и еще пяти его и Софьи одноклассников, девушка ударила его ножом, после того как он сделал ей замечание — попросил не размахивать холодным оружием.
Молодой человек был госпитализирован. В отношении Софьи было возбуждено уголовное дело. В настоящее время она находится в психиатрической клинике, потому выразила намерение покончить жизнь самоубийством.
В марте, как сообщал «Рамблер», прохожий обнаружил на пустыре в деревне Брехово Солнечногорского городского округа Московской области труп 16-летнего студента с множественными ножевыми ранениями. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».
Происшествия,СКР,Пенза,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители