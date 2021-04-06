Школьница ударила одноклассника ножом

В 2020 году 16-летняя Софья Ш. была изнасилована. По ее словам, некоторые одноклассники, узнав об этом, стали подшучивать над ней и оскорблять. Один из них называл ее проституткой. Она ударила его за это ножом, который начала всегда носить с собой после нападения.