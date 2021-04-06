Пассажира московского метро избили и столкнули на рельсы

В московском метрополитене пассажира избили и столкнули на рельсы. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщается на сайте
МВД России.
Инцидент произошел на станции «Сокольники» Сокольнической линии. Между 39-летним мужчиной и молодым человеком произошел конфликт, в ходе которого первый нанес второму несколько ударов, а затем столкнул его на рельсы.
Сотрудникам полиции удалось помочь пострадавшему подняться на платформу до прибытия поезда. Злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан правоохранителями.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).