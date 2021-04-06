Просившего милостыню мужчину изрезали ножом у монастыря в Москве

На площади рядом с Новоспасским мужским монастырем в Москве получил ножевые ранения мужчина, просивший милостыню. Об этом сообщает телеканал «360».

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По данным источника издания в экстренных службах, нападение произошло сегодня около девяти утра. 45-летнему мужчине неизвестный нанес колото-резаные раны грудной клетки и нижней части челюсти.

При этом представитель Новоспасского монастыря пояснил, что пострадавший самостоятельно зашел в машину скорой помощи. Его отвезли в НИИ им. Н. В. Склифосовского.

По другой версии, причиной нападения стала ссора между рабочими на территории монастыря. Во время конфликта мужчина, 1968 года рождения, изрезал спину и подбородок мужчине, 1975 года рождения, сообщает РЕН ТВ.