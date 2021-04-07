Глава отделения «Почты России» год получала чужую пенсию

Жительница Горно-Алтайска, ранее занимавшая должность руководителя почтовой связи в селе Майма, с августа 2019 по июнь 2020 года получала пенсионные выплаты за умершего человека. Такую информацию сообщает Следственное управление СК РФ по республике.

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«Женщина, занимая должность начальника отделения почтовой связи, зная о смерти 77-летней местной жительницы, похитила пенсию последней на общую сумму более 106 тысяч рублей», — сообщили подробности в ведомстве.

В отношении работницы почты возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ: хищение чужого имущества с использованием служебного положения.

Сообщается также, что по данному делу проходит проверка, сбор информации и причин, повлиявших на совершение этого преступления. Следователи осуществляют мероприятия, направленные на возмещение материального ущерба.