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Глава отделения «Почты России» год получала чужую пенсию

Ura.Ruиещё 2
19 минут назад
Жительница Горно-Алтайска, ранее занимавшая должность руководителя почтовой связи в селе Майма, с августа 2019 по июнь 2020 года получала пенсионные выплаты за умершего человека. Такую информацию сообщает Следственное управление СК РФ по республике.
Глава отделения «Почты России» год получала чужую пенсию
Фото: ТАССТАСС
«Женщина, занимая должность начальника отделения почтовой связи, зная о смерти 77-летней местной жительницы, похитила пенсию последней на общую сумму более 106 тысяч рублей», — сообщили подробности в ведомстве.
В отношении работницы почты возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ: хищение чужого имущества с использованием служебного положения.
Сообщается также, что по данному делу проходит проверка, сбор информации и причин, повлиявших на совершение этого преступления. Следователи осуществляют мероприятия, направленные на возмещение материального ущерба.
Ранее суд арестовал главу Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко, прятавшего в туалете 6 млн рублей. Его подозревают в получении взятки в крупном и особо крупном размере за покровительство и заключение госконтрактов. Предполагаемая сумма взятки — 4,6 миллиона рублей.
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