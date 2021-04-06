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В Москве "заминировали" около 30 ТЦ

Москва24иещё 3
1 час назад
Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах почти в 30 торговых центрах столицы. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства сообщил, что угрозы поступили на электронную почту одного из органов исполнительной власти города. Сейчас информация проверяется.
Другой источник "Интерфакса" рассказал об эвакуации порядка 1,5 тысяч человек с территории одной из столичных гостиниц из-за анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве.Официальным подтверждением информации "Интерфакс" пока не располагает.
Ранее очевидцы сообщили об эвакуации из ТРЦ Columbus. Причины произошедшего пока неизвестны.
Происшествия,Видео,Интерфакс,Москва,
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