В Москве "заминировали" около 30 ТЦ

Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах почти в 30 торговых центрах столицы. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства сообщил, что угрозы поступили на электронную почту одного из органов исполнительной власти города. Сейчас информация проверяется.

Другой источник "Интерфакса" рассказал об эвакуации порядка 1,5 тысяч человек с территории одной из столичных гостиниц из-за анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве.Официальным подтверждением информации "Интерфакс" пока не располагает.