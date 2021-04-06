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В хореографическом училище в Москве прогремел взрыв

Мослента
1 час назад
В Московском государственном хореографическом училище (МГУХ) имени Лавровского, расположенном на северо-западе столицы, прогремел взрыв. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.
В хореографическом училище в Москве прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Предполагается, что инцидент произошел в раздевалке в понедельник, 5 апреля. Есть данные об одном пострадавшем — 11-летнем ребенке.
РЕН ТВ передает, что могла взорваться пиротехника. Уже ведется проверка, организованная столичной прокуратурой. В ведомстве считают, что 14-летний подросток пронес в здание взрыв-пакет и положил его в шкафчик знакомого.
В марте в Новой Москве рухнуло здание после взрыва газового баллона. Авария произошла в строящемся доме. В главке МЧС по Москве тогда заявили, что спасатели смогли достать живым из-под завалов ребенка.
Происшествия,МЧС,РЕН ТВ,Москва,
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