«Скопинский маньяк» не явился в суд

Виктор Мохов , известный как «скопинский маньяк», не явился на судебное заседание об установлении ему дополнительных ограничений, передаёт РИА Новости.

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Вопрос о том, какие именно дополнительные ограничения предлагается установить, неизвестно, но местные СМИ сообщали, что допограничения касаются запрета на общение Мохова с журналистами.

Ранее в понедельник мировой судья участка 31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области Елена Петрушкова заявила, что Мохов был штрафован за нарушение административного ограничения на 1200 рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мохов, который после освобождения должен был прибыть к месту жительства в Рязанскую область и встать на учёт в органах внутренних дел , вместо этого отправился в Москву на ток-шоу, нарушив тем самым условия надзора.

Мохов почти 17 лет отсидел в колонии за похищение в 2000 году двух девушек, 14 и 17 лет. В течение четырёх лет он держал их в подвале, морил голодом, бил, разбрызгивал слезоточивый газ. Одна из похищенных девушек дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. В 2004 году девушкам случайно удалось передать на волю записку, после чего их освободили.