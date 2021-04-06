Таксист прострелил ухо мужчине в Москве

Инцидент произошел по адресу Золоторожский Вал, дом 42. Двое мужчин поссорились с водителем такси ночью в понедельник, 5 апреля. В ходе конфликта таксист выстрелил из огнестрельного оружия, ранив в ухо одного из мужчин.