Кулон спас женщину от пули в Подмосковье

В городском округе Клин
, Московская область
, надетый на шею кулон спас женщину от пули грабителя. Об этом сообщает агентство «Москва»
со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МВД России Татьяну Петрову.
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Полицейские задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении разбойного нападения и грабежа. «Установлено, что в ночное время злоумышленник, надев капюшон и медицинскую маску, зашел в продуктовый магазин на улице Карла Маркса и, угрожая продавцу предметом, визуально схожим с пистолетом, потребовал деньги. Нападавший выстрелил в сторону женщины, однако пуля попала в кулон потерпевшей, висевший у нее на шее, и отскочила. Тогда правонарушитель схватил деньги и скрылся», — рассказали в пресс-службе.
Пуля с места событий была изъята и направлена на баллистическое исследование. Выяснилось, что это снаряд-шарик, который мог быть использован для выстрела из пневматического оружия. Оперативники также изучили записи с камер наблюдения, в результате чего установили и задержали подозреваемого у него в жилище.
Мужчина пояснил, что оружие он выбросил, а похищенные деньги потратил на личные нужды. Против него было возбуждено уголовное дело о разбое. «В ходе дальнейшего расследования установлено, что фигурант уголовного дела причастен к совершению грабежа на улице Ленинградская. Он и его знакомый, разбив окно, проникли в квартиру на первом этаже, и, угрожая хозяйке применением насилия, похитили мобильный телефон и телевизор. Оперативниками проводятся мероприятия по установлению и задержанию второго соучастника», — сообщила Петрова, отметив, что фигурант арестован.