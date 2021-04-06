Кулон спас женщину от пули в Подмосковье

В городском округе Клин Московская область , надетый на шею кулон спас женщину от пули грабителя. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МВД России Татьяну Петрову.

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Полицейские задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении разбойного нападения и грабежа. «Установлено, что в ночное время злоумышленник, надев капюшон и медицинскую маску, зашел в продуктовый магазин на улице Карла Маркса и, угрожая продавцу предметом, визуально схожим с пистолетом, потребовал деньги. Нападавший выстрелил в сторону женщины, однако пуля попала в кулон потерпевшей, висевший у нее на шее, и отскочила. Тогда правонарушитель схватил деньги и скрылся», — рассказали в пресс-службе.

Пуля с места событий была изъята и направлена на баллистическое исследование. Выяснилось, что это снаряд-шарик, который мог быть использован для выстрела из пневматического оружия. Оперативники также изучили записи с камер наблюдения, в результате чего установили и задержали подозреваемого у него в жилище.