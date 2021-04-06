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Двое мужчин найдены мертвыми в доме на западе Москвы

Вечерняя Москваиещё 4
1 час назад
Тела двоих мужчин найдены в подъезде и квартире дома в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах во вторник, 6 апреля.
Двое мужчин найдены мертвыми в доме на западе Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел в жилом доме на улице Коцюбинского. Первый труп обнаружили в подъезде здания. Тело второго скончавшегося нашли в квартире этого же дома.
По предварительным данным, они умерли от передозировки наркотиков. По факту произошедшего проводится проверка.
Происшествия,Москва,
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