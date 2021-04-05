В настоящий момент информации о пострадавших и погибших нет. Для ликвидации возгорания привлечены 60 спасателей и 17 машин. Кроме того, к месту ЧП направили два пожарных поезда.

Как писал NEWS.ru, в Соломенском районе Киева (Жуляны) в результате мощного взрыва газа оказались разрушены два частных дома. Под завалами могут находиться люди. В результате инцидента разрушен также гаражный бокс, повреждены заборы и стены соседних домов. По предварительной информации, взрыв произошёл при установке газового оборудования. На месте происшествия проходят спасательные работы.