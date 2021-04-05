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Крупный пожар начался в ангаре с резиной под Самарой

News.ru
32 минуты назад
Ангар с резиной загорелся в городе Кинель Самарской области. Огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили в местном МЧС.
В здании размещено производство резино-технических изделий из переработанных автомобильных покрышек, передаёт РИА Новости.
В настоящее время площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. Существует угроза распространения, — сообщили в ведомстве.
В настоящий момент информации о пострадавших и погибших нет. Для ликвидации возгорания привлечены 60 спасателей и 17 машин. Кроме того, к месту ЧП направили два пожарных поезда.
Инцидент произошёл в доме 13 по улице Промышленной.
Как писал NEWS.ru, в Соломенском районе Киева (Жуляны) в результате мощного взрыва газа оказались разрушены два частных дома. Под завалами могут находиться люди. В результате инцидента разрушен также гаражный бокс, повреждены заборы и стены соседних домов. По предварительной информации, взрыв произошёл при установке газового оборудования. На месте происшествия проходят спасательные работы.
Происшествия,Видео,МЧС,РИА Новости,Самарская Область,Кинель,Самара,
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