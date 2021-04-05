В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Трехлетний ребенок упал в канализацию и умер

Lenta.ru
1 час назад
Трехлетняя девочка погибла при падении в канализационный люк во время отдыха в кемпинге в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает Daily Mail.
Ребенок умер после падения в канализацию в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Уточняется, что трехлетняя девочка умерла, упав в резервуар очистного сооружения на территории одного из кемпингов сети Sun Communities & Sun RV Resorts. По словам очевидцев, когда ребенка достали из ямы, она не реагировала на попытки взрослых привести ее в сознание.
Пострадавшую немедленно доставили в региональный медицинский центр, где позже врачи констатировали ее смерть.
«Это была ужасная трагедия, мы сопереживаем семье погибшей, мы также готовы предоставить им всю необходимую поддержку», — выразил соболезнования вице-президент сети объектов размещения.
Согласно заявлению местного прокурора Джеффри Сазерленда (Jeffrey Sutherland), скорее всего, это был несчастный случай. Однако он отметил, что полиция продолжает расследование смерти девочки.
Ранее в марте 12-летний подросток умер после схода лавины с горы Маннепахк в Мурманской области. Как уточнили в Следственном комитете, под снежными завалами оказались три несовершеннолетних участника туристического похода.
Происшествия,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители