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Музейный танк повредил фуру в Новосибирской области

Газета.Ru
24 минуты назад
В Новосибирской области столкнулись фура с перевозившимся на трале танком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Центрального военного округа. Авария случилась на Ордынском шоссе, недалеко от села Верх-Тула. Согласно информации ЦВО, на трале везли музейный танк, и он задел прицеп стоявшего на обочине грузовика. В результате происшествия никто не пострадал. Как писали в сообществе "АСТ-54" "ВКонтакте", при транспортировке у танка повернулась башня, в результате ствол пробил борт фуры. Причина аварии на Ордынском шоссе сейчас выясняется. Ранее в Подмосковье произошло крупное ДТП, унесшее жизни нескольких военнослужащих. Грузовой автомобиль врезался в колонну автобусов, которые перевозили солдат срочной службы. Погибли четыре человека и сорок один получил травмы.
Происшествия,Видео,Новосибирская Область,
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