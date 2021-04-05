Москвич обвинил полицейского в изнасиловании дубинкой

Житель Москвы позвонил в несколько отделов МВД столицы и заявил, что его изнасиловал полицейский с применением резиновой дубинки. Об этом сообщает Telegram-канал Пресс-Хата.

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По данным канала, мужчина около 14.00 4 апреля поочередно позвонил в УВД по СВАО, в девятый отдел полиции на Московском метрополитене и в ОМВД Печатники.

Он представлялся то Михаилом Александровичем, то Александром Сергеевичем, то Александром Петровичем Глинским , рассказав несколько версий того, что с ним произошло.

«Сперва его супругу якобы обокрали на станции метро Люблино, в связи с чем они обратились к дежурному полицейскому по фамилии Могучих, но наткнулись на грубость, недопонимание и сексуальное насилие с применением резиновой дубинки», - отмечает «Пресс-Хата».

В других версиях уже не было ни жены, ни сумочки, а фигурировали дежурный ЛОВД Ярославского вокзала по фамилии Саунин и дежурный УВД по СВАО по фамилии Тараканов.

Везде потерпевший называл разные имена, даты рождения и адреса прописки, но общим было то, что его изнасиловал сотрудник правоохранительных органов с применением резиновой дубинки. Отделением собственной безопасности УВД по СВАО назначена проверка.