Москвич обвинил полицейского в изнасиловании дубинкой

Житель Москвы
позвонил в несколько отделов МВД
столицы и заявил, что его изнасиловал полицейский с применением резиновой дубинки. Об этом сообщает
Telegram-канал Пресс-Хата.
По данным канала, мужчина около 14.00 4 апреля поочередно позвонил в УВД по СВАО, в девятый отдел полиции на Московском метрополитене и в ОМВД Печатники.
Он представлялся то Михаилом Александровичем, то Александром Сергеевичем, то Александром Петровичем Глинским
, рассказав несколько версий того, что с ним произошло.
«Сперва его супругу якобы обокрали на станции метро Люблино, в связи с чем они обратились к дежурному полицейскому по фамилии Могучих, но наткнулись на грубость, недопонимание и сексуальное насилие с применением резиновой дубинки», - отмечает «Пресс-Хата».
В других версиях уже не было ни жены, ни сумочки, а фигурировали дежурный ЛОВД Ярославского вокзала по фамилии Саунин и дежурный УВД по СВАО по фамилии Тараканов.
Везде потерпевший называл разные имена, даты рождения и адреса прописки, но общим было то, что его изнасиловал сотрудник правоохранительных органов с применением резиновой дубинки. Отделением собственной безопасности УВД по СВАО назначена проверка.
Как сообщал «Рамблер», ранее в московском метро в вагоне поезда по пути к станции «Речной вокзал» неизвестные люди избили двух мужчин 29 и 30 лет руками, ногами и металлической битой, облили их содержимым перцового баллончика и сбежали.