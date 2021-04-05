Ракетный комплекс уничтожил дом в Белоруссии

В белорусской деревне Моисеевичи тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У» из-за ошибки водителя не справился с управлением и врезался в частный дом, уничтожив половину строения. Об этом пишет издание Tut.by.

Инцидент произошел утром 5 апреля. 85-летняя хозяйка дома занималась домашними делами во дворе, когда внезапно услышала треск и звук сильного удара. Машина въехала в дом на высокой скорости. Пенсионерка лишь случайно не попала под колеса, но из-за шока от случившегося ей стало плохо, поднялось давление. «В доме и печка поехала, и стены нет. Я не знаю, в каком состоянии находятся конструкции в целом, для оценки этого нужны специалисты», — рассказала изданию дочь пенсионерки Валентина.