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Открывшего стрельбу по коллегам на станции «Рязанский проспект» полицейского приговорили к 19 годам

ТК «Звезда»иещё 1
55 минут назад
Мосгорсуд приговорил бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, который стрелял в своих коллег на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, к 19 годам лишения свободы.
Расстрелявшему коллег в метро полицейскому дали 19 лет
Фото: ТАССТАСС
«Назначить Смирнову наказание в виде 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, девять из которых - в тюрьме, и ограничение свободы 1 год 6 месяцев», - огласил приговор судья Андрей Суворов.
Напомним, что инцидент произошел в сентябре 2019 года на станции московского метрополитена. Смирнов открыл стрельбу из табельного оружия по двум своим коллегам, которые пытались задержать его при получении денежных средств от гражданина без документов. В результате произошедшего один полицейский погиб на месте, второго доставили в больницу.
Происшествия,Алексей Смирнов,ФСИН,Мосгорсуд,Москва,
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