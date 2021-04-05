Ребёнок получил пулю в шею на детской площадке в Ленобласти

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По данным ведомства, инцидент произошел 4 апреля.

«Неустановленное лицо, находясь в непосредственной близости от детской площади, расположенной на улице Октябрьской города Кингисепп Ленинградской области, из хулиганских побуждений, применив в качестве оружия неустановленное устройство, умышленно произвел не менее одного выстрела в сторону играющих на площадке детей», - говорится в сообщении.

В следкоме пояснили, что ранение в шею получил 10-летний мальчик, он был госпитализирован.

«Угрозы для жизни и здоровья нет», - заверили в СУ СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» УК России, ведется розыск напавшего на детей.

По данным Telegram-канала Mash, мальчик лежит в больнице в специальном корсете, ему предстоит сложная операция по извлечению пули из шеи. Ее проведут в питерской клинике, куда ребенка транспортируют на вертолете. В Кингисеппе нет специалистов, способных провести хирургическое вмешательство такой сложности.