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Ребёнок получил пулю в шею на детской площадке в Ленобласти

Алиса Селезнёва
24 минуты назад
Неизвестный выстрелил в детей, которые играли на детской площадке в Кингисеппе Ленинградской области. Ранение получил 10-летний ребенок, сообщает СУ СК России по региону.
Ребёнок получил пулю в шею на детской площадке в Ленобласти
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным ведомства, инцидент произошел 4 апреля.
«Неустановленное лицо, находясь в непосредственной близости от детской площади, расположенной на улице Октябрьской города Кингисепп Ленинградской области, из хулиганских побуждений, применив в качестве оружия неустановленное устройство, умышленно произвел не менее одного выстрела в сторону играющих на площадке детей», - говорится в сообщении.
В следкоме пояснили, что ранение в шею получил 10-летний мальчик, он был госпитализирован.
«Угрозы для жизни и здоровья нет», - заверили в СУ СКР.
Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» УК России, ведется розыск напавшего на детей.
По данным Telegram-канала Mash, мальчик лежит в больнице в специальном корсете, ему предстоит сложная операция по извлечению пули из шеи. Ее проведут в питерской клинике, куда ребенка транспортируют на вертолете. В Кингисеппе нет специалистов, способных провести хирургическое вмешательство такой сложности.
«Рамблер» писал, что ранее в Волгограде маленькую девочку ранили в ходе обстрела из пневматического ружья. Оказалось, что за оружие взялся 17-летний подросток, который таким образом решил развлечься в ходе молодежной вечеринки.
Происшествия,СКР,Ленинградская Область,Россия,Кингисепп,
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