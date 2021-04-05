ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Кисловодске задержан сторонник международной террористической организации, готовивший теракт, а также трое его сообщников. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

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«Ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России, 1996 года рождения, осуществлял подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций», - отметили в ЦОС.

При обыске у него был найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистская литература и инструкции по изготовлению бомбы.

Трое связанных с ним россиян организовали канал финансирования боевиков в Сирийской Арабской Республике. Личности задержанных не разглашаются в интересах следствия, подчеркнули в ФСБ.