ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

В Кисловодске
задержан сторонник международной террористической организации, готовивший теракт, а также трое его сообщников. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает
ТАСС.
«Ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России, 1996 года рождения, осуществлял подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций», - отметили в ЦОС.
При обыске у него был найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистская литература и инструкции по изготовлению бомбы.
Трое связанных с ним россиян организовали канал финансирования боевиков в Сирийской Арабской Республике. Личности задержанных не разглашаются в интересах следствия, подчеркнули в ФСБ.
Как сообщал «Рамблер», ранее в ФСБ России заявили о предотвращении теракта под Тверью. По данным спецслужбы, член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», гражданин России, уроженец одной из республик Центрально-Азиатского региона планировал проведение теракта с применением самодельного взрывного устройства на одном из объектов топливно-энергетического комплекса.