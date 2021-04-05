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ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Алиса Селезнёва
36 минут назад
В Кисловодске задержан сторонник международной террористической организации, готовивший теракт, а также трое его сообщников. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
Фото: ТАССТАСС
В ведомстве отметили, что задержанные сформировали ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».
«Ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России, 1996 года рождения, осуществлял подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций», - отметили в ЦОС.
При обыске у него был найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистская литература и инструкции по изготовлению бомбы.
Трое связанных с ним россиян организовали канал финансирования боевиков в Сирийской Арабской Республике. Личности задержанных не разглашаются в интересах следствия, подчеркнули в ФСБ.
Как сообщал «Рамблер», ранее в ФСБ России заявили о предотвращении теракта под Тверью. По данным спецслужбы, член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», гражданин России, уроженец одной из республик Центрально-Азиатского региона планировал проведение теракта с применением самодельного взрывного устройства на одном из объектов топливно-энергетического комплекса.
Происшествия,ФСБ,Исламское государство,МВД,ИТАР-ТАСС,Ставропольский Край,Россия,Кисловодск,
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