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Расчленившего жену петербуржца отправили из тюрьмы в психбольницу

News.ruиещё 4
1 час назад
Выборгский районный суд освободил от уголовной ответственности жителя Санкт-Петербурга, который убил и расчленил свою супругу. Мужчину направили на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.
Расчленившего жену петербуржца отправили в психбольницу
Фото: Lshot/t.meLshot/t.me
Преступление было совершено летом 2020 года. Конфликт между супругами возник из-за разговора о разводе, в ходе которого женщина заявила, что намерена забрать двухлетнего ребёнка после расторжения брака.
Муж нанёс ей несколько ударов топором по голове, а затем расчленил. Отрубленные конечности он спрятал в чемодан, а тело жены выбросил в окно, чтобы потом отвезти в лес. Там оно и было обнаружено. В содеянном мужчина сознался, сообщает РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что в Костроме задержали местного жителя, который жестоко расправился со своей сожительницей. Сначала он зарезал женщину, а потом распилил её тело на мелкие куски. Замести следы расправы подозреваемый не успел. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Происшествия,РИА Новости,Санкт-Петербург,
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