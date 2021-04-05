Расчленившего жену петербуржца отправили в психбольницу

Выборгский районный суд освободил от уголовной ответственности жителя Санкт-Петербурга , который убил и расчленил свою супругу. Мужчину направили на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.

Фото: Lshot/t.me Lshot/t.me

Преступление было совершено летом 2020 года. Конфликт между супругами возник из-за разговора о разводе, в ходе которого женщина заявила, что намерена забрать двухлетнего ребёнка после расторжения брака.

Муж нанёс ей несколько ударов топором по голове, а затем расчленил. Отрубленные конечности он спрятал в чемодан, а тело жены выбросил в окно, чтобы потом отвезти в лес. Там оно и было обнаружено. В содеянном мужчина сознался, сообщает РИА Новости.