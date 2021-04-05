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ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Lenta.ruиещё 4
26 минут назад
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кисловодске Ставропольского края. Об этом сообщает ТАСС.
Задержан сторонник международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также трое его сообщников, входящих в ячейку террористов.
По данным спецслужбы, один из задержанных готовили нападение на сотрудников полиции, а трое других россиян организовали канал финансирования боевиков в Сирийской Арабской Республике.
В телефоне предполагаемого террориста нашли инструкцию по изготовлению самодельной бомбы. Также при обыске у него нашли компоненты взрывного устройства, взрывчатое вещество и поражающие элементы.
Происшествия,Видео,ФСБ,Исламское государство,Ставропольский Край,Кисловодск,
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