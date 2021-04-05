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На границе с Красноярском обнаружили контейнеры с опасным содержимым

РИА "ФедералПресс"иещё 2
38 минут назад
На окраине столицы Красноярского края были обнаружены контейнеры с маркировкой «химотходы». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Урны с химотходами нашли на свалке в Красноярске
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о том, что на свалке среди бытового мусора были обнаружены контейнеры с маркировкой химические отходы. Сейчас находка проверяется правоохранителями», – сообщили в пресс-службе.
В надзорном ведомстве корреспонденту «ФедералПресс» пояснили, что хозяин контейнеров пока не обнаружен и территория оцеплена. В ходе поверки будут оценены насколько соблюдены требования законодательства об охране окружающей среды со стороны муниципальных органов.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что сотрудники Росприроднадзора обнаружили опасные химотходы на Шуховском полигоне в Кургане в ноябре прошлого года. В рамках проверки специалисты ведомства обнаружили на предприятии отходы, которых там быть не должно по лицензионным требованиям.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,ФедералПресс,Красноярский Край,Красноярск,
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