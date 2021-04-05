Урны с химотходами нашли на свалке в Красноярске

В надзорном ведомстве корреспонденту «ФедералПресс» пояснили, что хозяин контейнеров пока не обнаружен и территория оцеплена. В ходе поверки будут оценены насколько соблюдены требования законодательства об охране окружающей среды со стороны муниципальных органов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что сотрудники Росприроднадзора обнаружили опасные химотходы на Шуховском полигоне в Кургане в ноябре прошлого года. В рамках проверки специалисты ведомства обнаружили на предприятии отходы, которых там быть не должно по лицензионным требованиям.