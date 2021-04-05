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Пять человек погибли в результате крушения парома в Бангладеш

News.ruиещё 1
12 минут назад
По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения пассажирского парома в Бангладеш. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Пять человек погибли при крушении парома в Бангладеш
Фото: news.myseldon.comnews.myseldon.com
Трагедия произошла на реке Шиталакшья. Паром перевозил не менее 50 пассажиров, когда столкнулся с грузовым судном, после чего пошёл на дно.
По данным местной полиции, паром следовал из города Нараянгандж в Муншиганд.
Установлена гибель 5 человек. Многие пассажиры числятся пропавшими без вести. Операция по их поиску продолжается.
Известно, паром был перегружен. Ранее правительство страны объявило о недельном локдауне из-за пандемии коронавируса и люди стремились успеть вернуться домой.
Ранее сообщалось, что яхта с бывшим президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном и ещё 11 пассажирами перевернулась недалеко от Вьетнама на озере Нам Нгум. Четыре человека погибли. Об этом писал NEWS.ru.
Происшествия,Бангладеш,
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