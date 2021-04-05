Пять человек погибли при крушении парома в Бангладеш

По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения пассажирского парома в Бангладеш . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Фото: news.myseldon.com news.myseldon.com

Трагедия произошла на реке Шиталакшья. Паром перевозил не менее 50 пассажиров, когда столкнулся с грузовым судном, после чего пошёл на дно.

По данным местной полиции, паром следовал из города Нараянгандж в Муншиганд.

Установлена гибель 5 человек. Многие пассажиры числятся пропавшими без вести. Операция по их поиску продолжается.

Известно, паром был перегружен. Ранее правительство страны объявило о недельном локдауне из-за пандемии коронавируса и люди стремились успеть вернуться домой.