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Опубликовано видео горящей электрички в Калужской области

Александр Кузьмин
13 минут назад
На станции «Малоярославец» в Калужской области загорелась электричка, следовавшая по маршруту 6306 Малоярославец-Москва.
Видео опубликовано каналом «360».
Как сообщает агентство «РИА Новости», со ссылкой на «Центральную пригородную пассажирскую компанию» пассажиры оперативно были выведены из вагонов, пострадавших нет.
«Сегодня в 12.12 на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец-Москва. Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда», - заявили в ЦППК.
На место происшествия приехали спасатели МЧС. Пожар ликвидирован, причины возгорания выясняются, прокуратура начала проверку.
Пассажиры сгоревшей электрички отправились на экспрессе Калуга - Москва.
Он проследовал до Апрелевки со всеми остановками электропоезда 6306.
Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,МЧС,Калужская Область,
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