Стало известно о криминальном прошлом стрелка из Мытищ

Кроме того, собеседники издания отметили, что сам Барданов причислял себя к «блатным». «Как говорят знакомые, он не был вором в законе, а просто был авторитетным человеком», — указано в расследовании. Также известно, что у него было прозвище — Князь, а не теле — многочисленные наколки.