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Парень обстрелял охранника ТЦ в Москве

ЧП Столица
37 минут назад
Парень обстрелял из пневматического пистолета охранника ТЦ «Праздник» на Тушинской улице в Москве.
Охранника ТЦ обстреляли из пневмата в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По данным РЕН ТВ, он выстрелил в него пять раз во время конфликта. Три пули угодили 28-летнему мужчине в ногу. После этого стрелок с места происшествия скрылся. Подробности ЧП выясняются.
Происшествия,Москва,
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