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В Обнинске застрелен мужчина, захвативший заложницу и ранивший полицейского

ИА Regnum
1 час назад
В Обнинске устанавливаются обстоятельства применения табельного оружия сотрудником полиции в отношении мужчины, взявшего в заложники свою мать и ранившего стража порядка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в калужском региональном следственном управлении СК России.
4 апреля около 10:30 в полицию Обнинска поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по улице Красных зорь мужчина насильно удерживает свою мать. При задержании злоумышленника он оказал сопротивление, ранив полицейского ножом. Полицейский применил табельное оружие и нейтрализовал мужчину. Его мать была освобождена и не пострадала. Пострадавшему полицейскому оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности. По предварительным данным, погибшим является 32-летний житель Москвы, который недавно переехал в Обнинск вместе с матерью.
Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям погибшего в отношении его матери и сотрудников полиции, а также проверены на правомерность действия стражей порядка по применению табельного оружия.
Происшествия,СКР,ИА REGNUM,Россия,Обнинск,
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