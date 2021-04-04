4 апреля около 10:30 в полицию Обнинска поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по улице Красных зорь мужчина насильно удерживает свою мать. При задержании злоумышленника он оказал сопротивление, ранив полицейского ножом. Полицейский применил табельное оружие и нейтрализовал мужчину. Его мать была освобождена и не пострадала. Пострадавшему полицейскому оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности. По предварительным данным, погибшим является 32-летний житель Москвы, который недавно переехал в Обнинск вместе с матерью.