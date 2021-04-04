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Труп подростка нашли в лесу в Ленинградской области

News.ruиещё 4
1 час назад
Тело 13-летнего мальчика было найдено в лесу во Всеволожском районе Ленинградской области.
Третьего апреля в лесном массиве на территории Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 13-летнего подростка без признаков насильственной смерти.
Предположительно, ребенок умер от общего переохлаждения, — говорится в сообщении пресс-службы областного управления СК РФ.
Ранее в лесу под Брянском обнаружили обгоревшее тело младенца. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые определят, был ли ребёнок живым или мертворождённым.
В августе 2018 года в лесу Таиланда был найден труп 58-летнего жителя Ямала. На лодыжках и шее погибшего были завязаны верёвки. В кармане россиянина были найдены просроченная виза и ключ от квартиры на острове Самуи. Известно, что умерший россиянин был любителем путешествий и каждый год ездил в Таиланд.
Как писал NEWS.ru, в Саратовской области замёрз шестилетний ребёнок. Его труп в одном нижнем белье нашли недалеко от дороги. По предварительным данным, мальчик страдал расстройством психики и проживал недалеко от места обнаружения.
Происшествия,СКР,Ленинградская Область,Всеволожск,
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