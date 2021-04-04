Третьего апреля в лесном массиве на территории Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 13-летнего подростка без признаков насильственной смерти.

Предположительно, ребенок умер от общего переохлаждения, — говорится в сообщении пресс-службы областного управления СК РФ.

Ранее в лесу под Брянском обнаружили обгоревшее тело младенца. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые определят, был ли ребёнок живым или мертворождённым.

В августе 2018 года в лесу Таиланда был найден труп 58-летнего жителя Ямала. На лодыжках и шее погибшего были завязаны верёвки. В кармане россиянина были найдены просроченная виза и ключ от квартиры на острове Самуи. Известно, что умерший россиянин был любителем путешествий и каждый год ездил в Таиланд.