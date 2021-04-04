До этого неизвестный сообщил об угрозе взрыва в 12 школах Алма-Аты.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.