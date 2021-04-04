Мужчину жестоко избили бильярдными шарами в Москве

Нападавшие пробили жертве череп, переломали пальцы, ноги и ребра. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

В полиции говорят, что подозреваемых удалось задержать.

Известно, что они - уроженцы Мордовии. Мотив преступления еще не установлен. Возбуждено уголовное дело.