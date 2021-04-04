Мужчину жестоко избили бильярдными шарами в Москве

В Москве
мужчину до полусмерти избили бильярдными шарами. Инцидент произошел вечером 2 апреля на подземной парковке дома на Дубнинской улице. Об этом сообщает РЕН ТВ
со ссылкой на источник.
Нападавшие пробили жертве череп, переломали пальцы, ноги и ребра. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.
В полиции говорят, что подозреваемых удалось задержать.
Известно, что они - уроженцы Мордовии. Мотив преступления еще не установлен. Возбуждено уголовное дело.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что в Оренбуржье 20-летний юноша во время ссоры ударил 25-летнего оппонента бильярдным шаром в челюсть.