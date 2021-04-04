14-летний сын худрука «Непосед» трагически погиб

Трагедия в Московской области. В ночь на воскресенье, 4 апреля, в городском округе Солнечногорск скончался 14-летний сын художественного руководителя театра-студии «Непоседы» Елены Пинджоян. Это произошло в деревне, где женщина проживала с наследником. Тело Кирилла обнаружили ночью недалеко от дома. Сейчас подробности инцидента выясняет полиция.