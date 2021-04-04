14-летний сын худрука «Непосед» трагически погиб

Трагедия в Московской области. В ночь на воскресенье, 4 апреля, в городском округе Солнечногорск скончался 14-летний сын художественного руководителя театра-студии «Непоседы» Елены Пинджоян. Это произошло в деревне, где женщина проживала с наследником. Тело Кирилла обнаружили ночью недалеко от дома. Сейчас подробности инцидента выясняет полиция.
Фото: @elenapindzhoyan @elenapindzhoyan
Всего несколько дней назад юноше исполнилось 14 лет. Елена Пинджоян посвятила наследнику трогательную запись в социальной сети Instagram.
«Кирюшенька... Кирилл... Кирилл Александрович... Ты пришёл ко мне 14 лет назад. Спасибо. Будь любим! Будь счастлив! Будь здоров! Будь успешен! А я всегда рядом. Верю в тебя! И люблю безмерно», - написала мать.
Как сообщает газета «Московский комсомолец», Кирилл был единственным сыном Елены Пинджоян. С детства он активно участвовал в работе театра-студии, намереваясь в дальнейшем стать актером. Кроме того, он вел концертные программы «Непосед» и телевизионный проект «Взрослые и дети». Редакция выражает соболезнования родителям и всем близким мальчика.